РИАМО - 24 авг. Маркетплейс Ozon стал партнером всероссийского фестиваля «Сыр. Пир. Мир», который с 26 по 29 августа пройдет в подмосковной Истре, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Сегодня уже более 50 тыс. продавцов выбрали Ozon. На фестивале в этом году маркетплейс будет угощать гостей мероприятия экопродуктами своих селлеров. Один из них – бренд Trade eco, поставщик бакалейных продуктов: растительных масел, меда, чайных напитков, полезных семян и орехов из самого сердца Горного Алтая, Кавказских гор и Австрии.

Шатер Ozon будет располагаться в самом центре фестивальной площадки. Посетителей ждут не только натуральные продукты, но и розыгрыш интересных призов от Ozon.

Всероссийский гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» пройдет в деревне Дубровское на территории сыроварни «Русский Пармезан» Олега Сироты.

В ярмарке примут участие почти 400 фермерских хозяйств из 54 регионов страны, народные художественные промыслы и рукоделия будут представлены 34 производствами.

В рамках фестиваля уже четвертый год подряд пройдет самый масштабный конкурс сыров «Лучший сыр России». В нем примут участие около 200 сыроварен. Экспертное жюри определит победителей в 12 номинациях.

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