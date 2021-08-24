РИАМО - 24 авг. В Подмосковье с начала текущего года ввели в сельскохозяйственный оборот около 14 тыс. га земель. Большую часть угодий засеяли яровыми культурами на весенней посевной кампании, сейчас с этой земли уже собирают урожай, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«На территории Московской области с мая по август текущего года введено в оборот 13,8 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Всего в 2021 году специалисты планируют вовлечь в сельскохозяйственный оборот 44,7 тыс. га земли.

«На сегодняшний день наибольшее количество гектаров земли вовлечено в оборот в городском округе Лотошино. Здесь стали использовать по назначению 2368 га. Далее по площади распаханных земель идут Талдомский городской округ - 1725 га и Ступино - 1548 га», - отметил Воскресенский.

Для увеличения темпов ввода земель в оборот и тщательной обработки осваиваемых земель сельхозпредприятия закупают дополнительную новую сельскохозяйственную технику - трактора, косилки, бороны.