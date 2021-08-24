РИАМО - 24 авг. Замглавы СК РФ Ростислав Рассохов уволен со своего поста, соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин, сообщает Федеральное агентство новостей.

Рассохов стал заместителем главы Следственного комитета РФ с 12 мая прошлого года по распоряжению президента страны. Он освобожден от должности с 24 августа 2021 года.

Подтверждающий указ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

На данный момент неизвестно, кто будет поставлен на освободившийся пост.