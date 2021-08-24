РИАМО - 24 авг. Президент России Владимир Путин считает, что в Госдуме должны появляться новые лица, однако опытные люди в ней также должны остаться, это позволит создать преемственность работы, сообщает Nation News.

Во вторник российский лидер выступил на 2-м этапе ХХ съезда партии «Единая Россия».

Во время своей речи Путин отметил, что в российском парламенте должны работать опытные, грамотные и ответственные люди.

По его словам, новое поколение депутатов должно появляться. Однако и опытные люди позволят сохранить преемственность законотворчества.

Ранее президент говорил о том, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат все российские пенсионеры.

Второй этап XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» прошел во вторник в выставочном комплексе «Экспоцентр».