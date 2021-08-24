РИАМО - 24 авг. Президент России Владимир Путин рассказал о планах по индексации пенсионных выплат в 2022 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

Индексация пенсий превысит уровень инфляционных показателей, заявил глава государства во время своего выступления на втором этапе XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», который прошел во вторник в выставочном комплексе «Экспоцентр».

Он отметил, что забота о пенсионерах и помощь им – одна из приоритетных задач партии.

Ранее Путин объявил, что все пенсионеры страны получат единоразовую выплату в размере 10 тыс. рублей. Она положена как неработающим, так и работающим пенсионерам.