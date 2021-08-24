«Первое воскресение сентября - это наш профессиональный праздник газовиков. И мы хотим сделать подарок жителям Подмосковья. Вот я уже сказал, что на сегодняшний день мы газифицировали 52 населенных пункта. Мы поставили для себя задачу всего до конца месяца газифицировать 100», — сказал Баранов.