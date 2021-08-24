РИАМО - 24 авг. Специалисты намерены подключить к газу по программе соцгазификации еще 48 населенных пунктов Подмосковья за неделю. Запланировано и значительное увеличение числа подключенных домовладений, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Он добавил, что специалисты намерены ударными темпами провести необходимые работы.
Таким образом к концу месяца в регионе 1 тыс. домовладений получит газ по программе соцгазификации. Баранов подчеркнул, что специалисты набрали хороший темп и опережают установленный график.
Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>
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