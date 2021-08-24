РИАМО - 24 авг. Для работ по установке газового оборудования внутри участка необходимо заключить комплексный договор, для этого нужно оставить заявку на официальном сайте «Мособлгаза», сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«В течение 10 дней (со дня подачи заявки – ред.) с вами должен связаться сотрудник «Мособлгаза» и согласовать с вами время и день для встречи на участке. Время на то, чтобы сесть с жителем и вдумчиво пройтись по участку, нарисовать эскиз, занимает порядка 1,5 - 2 часов», —сказал Баранов.

Он уточнил, что в этих случаях важна не скорость, а то, чтобы все сделать качественно, чтобы при непосредственных работах на участке ничего не пришлось переделывать. Также все усилия «Мособлгаза» направлены на обеспечение комфорта жителей. Житель сам может выбрать оборудование, предлагаемое в трех пакетах. К нему предъявляются высокие требования безопасности.

«Губернатор Подмосковья (Андрей Воробьев – ред.) дал указания, чтобы вся новая газификация выполнялась с оборудованием с системой газ-контроль, так как безопасность эксплуатации газового оборудования — это важная часть», — рассказал Баранов.

Гендиректор отдельно заметил, что дальнейшее обслуживание газового оборудования входит в комплексный договор.

Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.