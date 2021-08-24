РИАМО - 24 авг. Сотрудница пансионата для пожилых людей в Реутове задержана по подозрению в избиении постояльцев. Она работала в учреждении санитаркой, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

По информации следствия, 54-летняя женщина во время работы позволяла себе жестоко обращаться с подопечными.

Кроме того, санитарка не оказывала постояльцам необходимого ухода.

Действия женщины были зафиксированы на видео, которое выложили в интернет и в дальнейшем опубликовали в СМИ.

Подозреваемую сейчас допрашивает следователь. Вместе с руководством и учредителем дома престарелых устанавливаются все обстоятельства дела.

В ближайшее время следствие подаст суду ходатайство об избрании меры пресечения для задержанной.