РИАМО - 24 авг. Сотрудница пансионата для пожилых людей в Реутове задержана по подозрению в избиении постояльцев. Она работала в учреждении санитаркой, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.
По информации следствия, 54-летняя женщина во время работы позволяла себе жестоко обращаться с подопечными.
Кроме того, санитарка не оказывала постояльцам необходимого ухода.
Действия женщины были зафиксированы на видео, которое выложили в интернет и в дальнейшем опубликовали в СМИ.
Подозреваемую сейчас допрашивает следователь. Вместе с руководством и учредителем дома престарелых устанавливаются все обстоятельства дела.
В ближайшее время следствие подаст суду ходатайство об избрании меры пресечения для задержанной.
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