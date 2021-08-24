РИАМО - 24 авг. В Одинцовском округе задержан 39-летний житель Волгограда, который организовал лабораторию по производству синтетического наркотика – мефедрона, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Мужчину задержали в арендованной квартире в Звенигороде.

«При осмотре жилища полицейские обнаружили и изъяли: химические реактивы, канистры и емкости с жидкостями, колбы, весы, защитные костюмы, а также лабораторное оборудование», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

При личном досмотре у мужчины изъяли мефедрон общей массой более 500 г, добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник арестован по решению суда.