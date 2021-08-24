РИАМО - 24 авг. Супруга бывшего нападающего сборной России по футболу Павла Погребняка Мария снялась в шоу, где участники называют стоимость своей одежды и аксессуаров. Она рассказала, что ее наряд стоит 114 млн рублей, сообщает Газета.ru.

Видео размещено на YouTube-канале передачи «Сколько стоит шмот?».

Мария Погребняк приехала на съемки в брючном костюме из белого шелка стоимостью 35 тыс. рублей. Она взяла с собой сумочку французского дома моды за 300 тыс. рублей, шею украсила жемчужными бусами за 180 тыс. рублей.

Ведущие отметили ее ювелирные украшения. Бриллиантовой кольцо в форме головы тигра оценивается в 3,5 млн рублей, а другое – в 110 млн руб.

Несмотря на то, что образ Марии стоит 114 млн рублей, она заявила, что приехала в «Сколково» на общественном транспорте.

Мария замужем за Павлом с 2014 года, у них 3 сыновей.