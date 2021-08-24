РИАМО - 24 авг. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что региональные власти должны спланировать средства на модернизацию отделений «Почты России» по всей стране, сообщает Федеральное агентство новостей.

Во вторник состоялся съезд партии «Единая Россия», где выступил президент.

«Отделения «Почты России» есть почти в каждом сельском населенном пункте», — подчеркнул глава государства.

По его словам, почтовые отделения должны быть обновлены таким образом, чтобы люди могли получать в них разные услуги.

Путин подчеркнул, что необходимо предусмотреть ресурсы и направить их на обновление отделений. Также отделения почты могли бы предоставлять справки с портала госуслуг, а также отправлять в МФЦ нужные документы.