РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 авг. В Котельниках 25 сентября состоится фестиваль по конному спорту для детей с ограниченными возможностями «Золотая Осень», сообщает пресс-служба администрации округа.

Традиционный фестиваль пройдет на территории спортивной школы олимпийского резерва «Белка». В мероприятии примут участие более 300 детей с ОВЗ из Котельников, Москвы, Московской области, Барнаула, Челябинска, Кемерова, Пскова, Ярославля, Тольятти, Уфы, Волгограда, Южно-Сахалинска, а также из Белоруссии и Казахстана.

«Фестиваль «Золотая Осень» - хорошая спортивная традиция Подмосковья. Мероприятие проводится уже в 16-й раз и собирает большое количество участников не только из России, но и других стран. Верховая езда является хорошим способом реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый, кто придет на фестиваль, увидит еще и развлекательную программу, мастер-классы и показательные выступления опытных спортсменов», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.