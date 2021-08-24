РИАМО - 24 авг. Президент РФ Владимир Путин заявил, что банки должны вернуть россиянам соцвыплаты, которые были списаны по долгам, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такую позицию глава государства высказал во время выступления на втором этапе XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», который прошел во вторник в выставочном комплексе «Экспоцентр».

Путин подчеркнул, что такие списания допускать нельзя. Он выступил с инициативой создания профильного закона, обеспечивающего защиту соцвыплат, согласно которому списывать выплаты и пособия по исполнительному производству было бы запрещено.

Он добавил, что новый закон должен затронуть и уже свершившийся факт, чтобы деньги вернулись россиянам.