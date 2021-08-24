РИАМО - 24 авг. Президент России Владимир Путин рассказал, что крепкая семья с 2-4 детьми должна стать образом будущего России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин принял участие во втором этапе ХХ съезда партии «Единая Россия».

«Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, должна стать образом будущего России», — сказал Путин.

Ранее президент поручил сделать дошкольное образование доступным для 100% детей в возрасте до 3 лет.

Второй этап XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» прошел во вторник в выставочном комплексе «Экспоцентр». В нем приняли участие 400 делегатов.