Сергей Смирнов летом 2021 года занял пост генерального директора «Мострансавто» – главной транспортной компании Подмосковья, осуществляющей пассажирские перевозки. В своем первом интервью в качестве руководителя он рассказал РИАМО, как будет развиваться предприятие в ближайшие годы, какие новые сервисы планируется внедрить и как происходит работа с обращениями пассажиров.

Достижения и новые проекты

– Сергей Алексеевич, вы совсем недавно возглавили одно из крупнейших предприятий, занимающихся перевозками пассажиров в Московской области. Какими будут ваши первые шаги на этом посту?

– Я бы сравнил пассажирские перевозки с живым организмом – эту сферу нужно постоянно поддерживать в тонусе. Нельзя принять несколько удачных решений и на этом остановиться, нельзя один раз обновить подвижной состав и считать, что задача выполнена. Уже в следующем году какая-то часть нашего автопарка перешагнет установленную в Московской области возрастную планку, поэтому компании требуется постоянное обновление транспорта. Это такой непрерывный процесс: одни автобусы поступают, другие убывают, исчерпав свой срок службы.

Сегодня «Мострансавто» – это бренд, а еще один из крупнейших налогоплательщиков Московской области. У нас хотят работать люди – сейчас мы обеспечиваем рабочими местами более 15 тысяч сотрудников. В текущий момент выстраивается долгосрочная стратегия развития предприятия, и одновременно с этим мы разрабатываем несколько быстрореализуемых нововведений. Моя задача, как руководителя «Мострансавто», – проследить за тем, чтобы вектор стабильности работы компании был сохранен, а она при этом отвечала современным требованиям и наращивала эффективность на рынке пассажирских перевозок. Напомню, что сейчас компании принадлежит больше 60% рынка автобусных перевозок Подмосковья.

– А как вы оцениваете работу предприятия за последние годы?

– Моя профессиональная деятельность уже была связана с транспортом, я знаю о проблемах и сложностях этой отрасли. Среди ключевых достижений компании и ее руководства за минувшие несколько лет хочу выделить увеличение заработной платы водителей – ключевого звена в пассажирских перевозках. Труд этих людей действительно должен оплачиваться достойно и соразмерно нагрузке и возложенной на них ответственности. Поэтому, несмотря на все сложности, компания увеличила оплату труда, и это одно из тех решений, что заслуживает уважения.

Также хотелось бы отметить большую работу в части эффективного управления имуществом – сдачи его в аренду и рекламных интеграций. Согласно отчетам, доход от использования имущества компании увеличился более чем в четыре раза по сравнению с показателями 2017 года, а расходы на его содержание снизились вчетверо. Грамотное распределение ресурсов создает основу для новых экономических возможностей компании.

Должен сказать, что у нас есть и резервы для повышения инвестиционной привлекательности компании. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы разработали проект комплексного ремонта и благоустройства 14 автовокзалов и автостанций «Мострансавто». В рамках большой двухлетней программы реновации в сентябре 2021 года на объектах планируется установка новых сидений и электронных табло с расписанием. До конца этого года на некоторых автовокзалах и станциях появятся новые вывески. А осенью 2022 года проведем замену и ремонт санузлов. На месте автостанции в Бронницах мы планируем построить автовокзал. Понятно, что для компании это дорогостоящие и сложные проекты, поэтому мы приглашаем к диалогу и сотрудничеству в перспективе инвесторов Московской области.

Жители и гости Подмосковья ежедневно совершают в наших автобусах больше миллиона поездок. Поэтому третьим важным достижением предприятия я считаю развитие безналичных способов оплаты проезда в автобусах. Думаю, вы и наши пассажиры отлично знаете, что в 2018 году «Мострансавто» стало первой компанией-перевозчиком в России, где оплату проезда с помощью бесконтактных банковских карт и гаджетов внедрили одновременно на всем подвижном составе – это реальное достижение на пути к высокому уровню сервиса и комфорта пассажиров. Внедрение IT-технологий в сфере транспорта, впрочем, как и в повседневной жизни, – один из важных показателей прогресса.

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Постоянный диалог с пассажирами

– Расскажите подробнее о задуманных проектах. Какие новые сервисы для пассажиров планируете внедрить?

– Пока могу лишь сказать, что планируется запуск мобильного приложения, синхронизированного с нашим официальным сайтом и навигационными системами компании. Оно появится в AppStore и GooglePlay. Пассажиры смогут отследить движение автобуса, быстро узнать его расписание, стоимость поездки, задать вопросы и предложить свои идеи. В приложении будет личный кабинет для пользователей.

Также планируются новые клиентские сервисы в сфере заказных и линейных перевозок. Лучше всего о том, что нужно усовершенствовать, знают именно жители Московской области, ведь они каждый день пользуются нашими услугами. Мы будем вести постоянный диалог с пассажирами при развитии новых направлений в работе.

– Если говорить о востребованности автобусных маршрутов у жителей, какие из них самые популярные в Московской области?

– По данным мониторинга пассажиропотока, самыми популярными маршрутами с начала 2021 года у пассажиров стали маршрут № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)» (обслуживает МАП № 10 города Королев) – порядка 2,6 миллиона поездок, маршрут № 344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. «Ховрино»)» (обслуживает МАП № 9 города Долгопрудный) – свыше 2,4 миллиона поездок, маршрут № 1 «ст. Подлипки – ул. Силикатная» (обслуживает МАП № 10 города Королев) – более 2,2 миллиона поездок.

На всех этих маршрутах действуют льготы для пассажиров. В общей сложности более 3 миллионов поездок было совершено по социальным картам москвича и жителя Московской области. Напомню, что «Мострансавто» – лидер Московской области по количеству социальных маршрутов. У нас их порядка 94%.

– В этом году в «Мострансавто» заработал Центр управления предприятием (ЦУП), куда поступают обращения пассажиров. Насколько жители региона участвуют в формировании стратегии развития пассажирской отрасли?

– Мы всегда стараемся прислушиваться к мнению пассажиров, ведь именно они знают о сложностях, возникающих на местах. В «Мострансавто», на мой личный взгляд как пользователя клиентских сервисов и руководителя, очень современная и широко дифференцированная система работы с обращениями: есть и единая горячая телефонная линия, и чат в WhatsApp, и группы в социальных сетях.

Непосредственно в ЦУП я лично в ежедневном режиме отслеживаю все показатели по регулярности и соблюдению расписания – как по отдельно взятым маршрутам, так и непосредственно по филиалам.

Также один из важных пунктов в моем недельном плане – проработка топ-10 маршрутов, на которые поступило больше всего обращений. Совместно с директорами подразделений мы ищем пути решения проблем. Зачастую для стабилизации ситуации достаточно сделать несколько маленьких шагов. Так, если мы получаем частые обращения, например, о нарушении графика движения транспорта, то анализируем пассажиропоток, транспортную загруженность трасс и вносим в график корректировки. Главное – уделить данному вопросу должное внимание.

Иногда жители Подмосковья просят продлить действующий маршрут или увеличить количество автобусов – подобные запросы, увы, уже вне нашей компетенции, но мы все же прорабатываем их совместно с профильными специалистами в администрациях и Министерстве транспорта Московской области ради комфорта жителей и гостей региона.

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Вызовы пандемии

– Как пандемия повлияла на работу предприятия и как соблюдаются меры безопасности сейчас?

– Самый пиковый, можно даже сказать кризисный, для компании период пришелся на прошлый год. Пандемия внесла изменения в привычный рабочий уклад, появились новые понятия: социальная дистанция, дезинфекция, ежедневное использование средств индивидуальной защиты, вакцинация.

«Мострансавто», как и многие другие транспортные компании, постепенно возвращается в привычный ритм работы после пандемии. Пассажиропоток восстанавливается, и в целом можно начинать движение к новым проектам, конечно, не забывая об уроках пандемии. У нас 80% работников компании прошли вакцинацию. В некоторых филиалах, равно как и в аппарате управления, эта цифра доходит до 99%.

Мы уже научились работать в условиях ковидной реальности. Пандемия напомнила нам, что нужно быть гибкими и быстро отвечать на запросы времени и выполнять просьбы жителей Московской области – пассажиров наших автобусов.

Со всей уверенностью могу сказать, что инициированные тогда для безопасности меры продолжают соблюдаться на предприятии и в настоящее время. Наши работники в обязательном порядке дезинфицируют салоны автобусов и общественные места на автовокзалах и автостанциях. Сотрудники предприятия, контактирующие с большим количеством людей, например, водители автобусов, билетные кассиры, обеспечены защитными масками и антисептиком. Мы продолжаем внимательно следить за здоровьем персонала.

С начала пандемии предприятие закупило более 5,6 миллиона масок, свыше 930 тысяч перчаток, больше 37 тысяч литров антисептика. Напомню, что жители и гости Московской области обязаны носить маски или респираторы в транспорте региона. Купить маску можно прямо у водителей наших автобусов. За время действия масочного режима в Подмосковье жители и гости региона приобрели около 88 тысяч средств индивидуальной защиты.

– Как обстоят дела с кадровым составом в «Мострансавто»? Есть ли потребность в сотрудниках?

– Давайте снова вернемся к периоду пандемии для наглядности: тогда компании удалось избежать сокращения штата и сохранить рабочие места, по моему мнению, это самое главное. При этом самой востребованной позицией на данный момент все же остается водитель автобуса. На втором месте – слесарь, далее – мойщик-уборщик подвижного состава.

Добавлю, что сегодня в компании работают свыше 8 300 водителей. Набор сотрудников данной категории продолжается. Мы готовы обучать работников: для соискателей с водительскими правами категории B или С есть программа профессиональной переподготовки на категорию D. Возраст соискателя – от 21 года, во время обучения – от 2 до 3 месяцев, в это время выплачивается стипендия. Актуальные вакансии размещены на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «О компании», подраздел «Вакансии».

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Туризм как перспективное направление

– В Подмосковье активный поток туристов, включая иностранных граждан. Правительство Московской области постоянно работает над развитием внутреннего туризма. Вы не задумывались о работе в этой отрасли?

– Наши автобусы уже сегодня активно задействованы в сегменте заказных перевозок к туристическим достопримечательностям Московской области. Особо отмечу три брендированных автобуса большого класса. Эти транспортные средства легко узнать по ярким узорам в стилистике народных промыслов: гжели, орнаментов павловопосадских платков и хохломы. Мы сотрудничаем с гимназией имени Е.М. Примакова – автобус компании возит школьников на экскурсии по Подмосковью. За минувший год ребята посетили на нашем автобусе больше 30 мест, среди которых Коломенский кремль, Свято-Троицкая Сергиева лавра и прочие. Наш автопарк соответствует всем требованиям, предъявляемым к перевозкам детских организованных групп, поэтому считаю данное направление одним из интересных для развития. Подготовка автобусов и сотрудников к подобным мероприятиям доведена до автоматизма: в соответствии с государственными стандартами детских перевозок в автобусах на время работы устанавливаются желтые проблесковые маячки, транспортные средства оборудованы сиденьями с ремнями безопасности, тахографами и спутниковыми навигационными системами.

Я думаю, что детям будут интересны живые уроки, где каждый школьник сможет ближе познакомиться с туристическими жемчужинами Московской области. А мы гарантируем безопасность и комфорт в экскурсионной поездке.

Этим летом на маршрутах компании жители и гости региона могли встретить более 120 автобусов, украшенных яркими баннерами «Лето в Подмосковье». Мы каждый год участвуем в информационной кампании Правительства Московской области по популяризации туристических мест летнего и зимнего отдыха в регионе.

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Приоритеты – безопасность и удобство

– Приспособлены ли автобусы для маломобильных пассажиров и родителей с колясками? Ведется ли работа по дооснащению подвижного состава необходимым оборудованием?

– С 2016 года автобусы, поступающие в «Мострансавто», приспособлены для проезда маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками. Транспортные средства оснащены механическими или автоматическими аппарелями, в некоторых моделях установлена система книлинга. Водители проинструктированы, как нужно действовать, покидая свое рабочее место, чтобы опустить аппарель. Сотрудник должен принять необходимые меры, чтобы исключить самопроизвольное движение автобуса, и при необходимости помочь маломобильному пассажиру попасть внутрь или покинуть салон.

Для людей со слабым зрением в автобусах записаны голосовые сообщения и предусмотрена кнопка вызова водителя со шрифтом Брайля. Пассажиры со слабым слухом могут ориентироваться с помощью визуальных сообщений, транслируемых на бегущей строке.

К заводам-изготовителям предъявляются требования по обеспечению доступности в автобусах для пассажиров различных категорий. На данный момент мы не занимаемся переоснащением транспорта, хотя ранее, действительно, такая практика в компании велась. Мы выводим из эксплуатации автобусы, не отвечающие современным требованиям.

Хочу сказать, что в компании работают очень внимательные водители. Я вижу, сколько благодарностей поступает в адрес сотрудников. Например, наш водитель из Подольска помог незрячему пассажиру добраться до нужной остановки. В автобус зашла девушка с тросточкой в руках и попросила предупредить ее, когда автобус подъедет к нужной остановке. Когда водитель был на месте, он сказал, что можно выходить, а затем помог девушке выйти из транспортного средства и сориентироваться на месте.

– Одна из самых важных составляющих безопасности – состояние здоровья водителя. Как проверяют сотрудников и с какой частотой?

– В «Мострансавто» ведется серьезный контроль за состоянием здоровья водителей. Перед началом смены они проходят предрейсовый медицинский осмотр, а по окончании смены – послерейсовый. У работников измеряют температуру, давление, пульс, они проходят тест на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Если показатели не соответствуют норме, и водитель не проходит медосмотр, к работе он не допускается – тогда привлекается резервный сотрудник. Раз в год все водители проходят обязательный расширенный медицинский осмотр. Сотрудник также может быть направлен на внеплановый медосмотр, если для этого появились основания.

На базе некоторых подразделений «Мострансавто» ранее проходило тестирование терминалов для проведения автоматизированных медицинских осмотров работников. Оборудование автоматически измеряло давление и температуру тела, проводило тесты на наличие алкоголя в организме и скорость реакции. Этот проект получит свое продолжение – сейчас мы разрабатываем концепцию дистанционных медицинских осмотров с возможностью получения профессиональных онлайн-консультаций у врачей. Переход на телемедицину будет постепенным.

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Конкурс для водителей и добрые традиции

– Расскажите о конкурсе профессионального мастерства среди водителей, приуроченном к 95-летию компании, который состоится в конце августа в «Мострансавто».

– С удовольствием поделюсь подробностями, но начну с ретроспективы. Два года назад мы возобновили конкурс профессионального мастерства. Но, если в 2019 и в 2020 годах работники соревновались только на автобусах большого класса, то в этом году коллеги будут бороться за звание сильнейшего и на транспортном средстве малого класса.

В турнире примут участие более 30 водителей – больше, чем годом ранее. Соревнования пройдут в три конкурсных этапа: «Сдача ПДД», «Маневрирование», где водителям необходимо выполнить упражнения на скорость и мастерство, а также «Комфортное вождение», когда конкурсанту нужно довезти до конечной точки маршрута установленный в салоне стакан воды, не разлив жидкость. Есть и нововведение – прохождение трассы на легковом автомобиле. Это будет внеконкурсный зачет для руководителей.

– Существует еще одна традиция: в предпраздничное время пассажиров поздравляют по громкой связи в автобусах «Мострансавто». Планируется ли подобное в этом году перед Днем знаний?

– Мы постоянно ищем новые форматы, поэтому в этом году у нас будут звучать не поздравления, а добрые советы и напутствия от детей детям. Например, что делать, если ты забыл вещи в автобусе. Еще мы напомним правила поведения юного пассажира в общественном транспорте. Автобусы «заговорят» голосами детей наших сотрудников. Для школьников Московской области мы подготовили еще один сюрприз – подробности сообщим ближе к дате.