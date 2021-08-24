РИАМО - 24 авг. Телеведущая, кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг и статей на тему огородничества Октябрина Ганичкина рассказала, как подготовить клубнику к зиме. Начинать процесс нужно уже сейчас, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт отметила, что такая культура, как садовая земляника, требует особого внимания. Прежде всего ягоду нужно освободить от сухих листьев, но зеленые трогать нежелательно, без них клубника замерзнет. Далее нужно взрыхлить почву у кустика и подкормить его. После этого землю еще раз рыхлят и мульчируют.

«Процесс мульчирования можно провести при помощи торфа, уложенного слоем в 5–6 сантиметров, или покупной земли, которая обеспечит дополнительное питание растению и защитит его корневую систему от холодов. Сверху на свежую землю нужно рассыпать золу, ее клубника очень любит», — рассказала Ганичкина.

Перед зимовкой клубнику необходимо еще и обработать от болезней: мучинистой росы, серой гнили и пятнистости. В этом поможет раствор хлорокись меди, им нужно обработать листья.

После всех этих процедур клубнику нужно хорошо пролить.

В начале ноября от мороза клубнику укутывают укрывным материалом, а когда выпадает снег – присыпают им кусты.