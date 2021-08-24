РИАМО - 24 авг. Заявки на обучение основам организации посещений туристами экскурсионных объектов Подмосковья подали порядка 250 сотрудников отелей региона. Сбор заявок проходил с 19 июля по 20 августа, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Образовательная программа стартует в сентябре. Это совместный проект комитета по туризму региона и научно-методического центра министерства культуры области.

На участие 61 заявку подали сотрудники отелей и гостиниц, а более 180 заявок – специалисты администраций муниципалитетов и туристско-информационных центров.

Участники проекта пройдут подготовку по специально разработанной программе. В нее включат все те знания, которые необходимы специалистам для ознакомления туристов с достопримечательностями региона. Сотрудникам отелей расскажут о самих достопримечательностях, местах показа и культурного отдыха как вблизи гостиницы, так и в регионе в целом.

После прохождения курса специалисты смогут самостоятельно рассказать гостям отеля или гостиницы, куда пойти, что посмотреть, какие экскурсии посетить.

Всем участникам вручат специальный сертификат.

Всего в регионе в настоящее время работают 900 коллективных средств размещения.