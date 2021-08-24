РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 авг. Специалисты МУЖКП «Котельники» провели работы по закрашиванию несанкционированных надписей на стенах производственных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Котельниках появились нецензурные надписи и рисунки на фасадах производственных зданий центральных тепловых пунктов, канализационных насосных станций и водозаборных узлов. Вандализм портит внешний вид города и остается большой проблемой для коммунальных служб.

Если жители увидели подобную надпись или рисунок, стали очевидцем ее нанесения или обладают информацией о лицах, причастных к ее размещению, нужно проинформировать об этом органы внутренних дел.