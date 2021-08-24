РИАМО - 24 авг. Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости оказания давления на россиян за отказ от вакцинации от коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он подчеркнул, что людей нужно убеждать прививаться от вируса. Однако угрожать им увольнением не стоит.

Во вторник российский лидер выступил в рамках второго этапа съезда партии «Единая Россия».

Ранее руководитель страны сказал о том, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат все российские пенсионеры.