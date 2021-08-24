РИАМО - 24 авг. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики, передает Федеральное агентство новостей.

По его словам, возможно продлить на год мораторий, действующий в отношении проверок бизнеса в связи с пандемией коронавируса.

В ходе съезда «Единой России» глава государства заявил, что поддерживает инициативу сохранения действия моратория на проведение проверок.

Оставить в силе запрет на проверки намереваются как в сельском хозяйстве, так и во всех других секторах экономики страны.