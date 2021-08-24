РИАМО - 24 авг. Российский лидер Владимир Путин предложил выплатить по 15 тыс. рублей сотрудникам силовых ведомств, в том числе курсантам и военным вне зависимости от звания, сообщает Федеральное агентство новостей.

Тем, кому положены выплаты, больше не надо писать дополнительные заявления. В Пенсионном фонде самостоятельно подготовят нужные документы.

Ранее глава государства подписал указ о единовременных выплатах пенсионерам страны. Они получат по 10 тыс. рублей. Деньги начислят автоматически.