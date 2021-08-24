РИАМО - 24 авг. Специалисты завершили работы по социальной газификации в 52 населенных пунктах в Подмосковье и подписали соответствующие акты, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Этот акт подписывается совместно с администрацией и старостами. Мы уходим из населенного пункта, только убедившись в том, что все жители, которым нужен газ, газифицированы», — сказал Баранов.

Он добавил, что по президентской программе до конца 2022 года необходимо газифицировать более 2 тыс. населенных пунктов. Это 115 тыс. домовладений, где проживает около 300 тыс. человек.

«Мы уже активно включились в эту работу. На сегодня проведен пуск газа в 806 домовладений. На этот год мы должны пустить 35 тыс.», — уточнил гендиректор АО «Мособлгаз».

Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.

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