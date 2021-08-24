РИАМО - 24 авг. Президент России Владимир Путин отметил, что соавторами программы партии «Единая Россия» стали жители всех регионов страны, сообщает РИА Новости.

«Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной», - сказал Путин на втором этапе съезда «Единой России».

Ранее президент подписал указ о единовременных выплатах пенсионерам страны. Все представители этой категории граждан получат по 10 тыс. рублей.

Заявку на выплаты не нужно будет подавать, их начислят автоматически.

Второй этап XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» прошел во вторник в выставочном комплексе «Экспоцентр». В нем приняли участие 400 делегатов.