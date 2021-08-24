РИАМО - 24 авг. Президент Владимир Путин пообещал, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат все российские пенсионеры – как работающие, так и неработающие, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее глава государства принял решение оказать дополнительную поддержку отдельным категориям граждан.

Президент подписал указ о единовременной денежной выплате отдельным категориям пенсионеров.

Выплата состоится в сентябре 2021 года. Эти деньги нельзя удерживать на оплату штрафов или каких-либо задолженностей.

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