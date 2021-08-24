РИАМО - 24 авг. На онлайн-голосование на выборах с 17 по 19 сентября 2021 года за 3 недели зарегистрировались 1 млн москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С 17 по 19 сентября выбираем депутатов Госдумы и муниципальных депутатов в некоторых районах», - написал градоначальник на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что электронная система позволяет сделать свой выбор надежно, удобно, быстро и безопасно.

Горожане подавали заявки на сайте mos.ru, в приложении «Моя Москва», «Госуслуги Москвы» и через портал gosuslugi.ru.

Каждое заявление предварительно проверит ЦИК РФ. Это позволит подтвердить, что у гражданина есть право участвовать в выборах.

Финальная проверка списков избирателей пройдет 13 сентября, по окончании регистрации. Те, кто будет голосовать дистанционно, будут исключены из списка голосующих на избирательных участках — эти люди не смогут получить бумажный бюллетень.

Голосующие онлайн получат уведомление о возможности сделать свой выбор за несколько дней голосования.

Выборы в Госдуму пройдут в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. Кроме того, в нескольких районах столицы выберут депутатов Мосгордумы, а в Щукине — депутатов муниципального собрания района.