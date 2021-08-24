РИАМО - 24 авг. По итогам первого полугодия 2021 года в Московском регионе выявлено 78 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности, из них 68 – в Москве и 10 – в Подмосковье. Финансовые пирамиды в Московском регионе в основном ориентируются на пенсионеров, об этом сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.

Всего в столице выявлены 42 нелегальных кредитора, 22 субъекта с признаками финансовой пирамиды, 4 нелегальных субъекта в сфере рынка ценных бумаг. В Московской области – 5 нелегальных кредиторов и 5 финансовых пирамид. Все данные об организациях ЦБ передал в прокуратуру, Роскомнадзор, ФАС и другие уполномоченные органы.

Схемы обмана

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество выявленных пирамид выросло в двое. Это объясняется в значительной степени отменой карантинных ограничений.

«Среди финансовых пирамид Московского региона выделяются проекты, ориентированные на аудиторию старшего возраста. Подобные компании имеют физические офисы присутствия и маскируются под форму потребительских кооперативов либо потребительских обществ, привлекают потенциальных «инвесторов» обещаниями повышенной доходности», – сказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

Он отметил, что как потребительские кооперативы, так и потребительские общества Банку России не поднадзорны и статусом легального участника финансового рынка не обладают.

К примеру, компания Международный производственный кооператив «Парамайнекс Финанс» предлагала клиентам инвестировать наличные и безналичные средства в сельское хозяйство, строительство, оптовые поставки оборудования, а также криптовалютные активы. Фирма обещала доходность до 25% годовых и якобы гарантию защищенности. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела. Поиск потенциальных клиентов осуществлялся преимущественно методом холодных звонков, а клиенты были уверены, что размещают деньги в качестве банковского вклада.

Аналогичным примером является деятельность потребительского кооператива «Агропромвклад» с офисами в Москве и других городах ЦФО, который принимает деньги «как выгодную альтернативу банковским сбережениям» и обещает доходность до 10,5% годовых. Кооператив также анонсирует розыгрыши ценных призов среди пайщиков.

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Займы

У нелегальных кредиторов Московского региона по-прежнему популярна схема деятельности, при которой под видом возвратного лизинга гражданам предоставляются займы под залог ПТС.

«Признаки нелегальной деятельности по этой схеме установлены в работе таких компаний, как например, ООО «Первый лизинговый центр», ООО «Лизинг Дистрибьюшн», действующих в Москве, а также ООО «Капитал Инвест Лизинг», ООО «Лизинг Директ» и ООО «ЛК «Автоэкспресс», зарегистрированных в Московской области. Обращение к подобным недобросовестным участникам рынка может грозить потерей имущества», – уточнил Балычев.

Информация о выявленных компаниях размещена в списке организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на сайте Банка России. ЦБ предупреждает: прежде чем взаимодействовать с финансовой компанией, обязательно проверьте, нет ли ее в этом списке.

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