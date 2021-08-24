РИАМО - 24 авг. Во вторник Мосгорсуд оставил без изменения решение Савеловского районного суда Москвы, в которым частично удовлетворены исковые требования депутата Госдумы Гаджимурада Омарова к газете «Комсомольская правда», сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Ранее суд обязал газету удалить фрагмент статьи с сайта. Кроме того, издание обязали возместить компенсацию морального вреда, расходы на нотариуса, юридической помощи, оплаты госпошлины.

Речь идет о статье, в которой говорится о конфликте сына Омарова.

Решение суда вступило в законную силу.