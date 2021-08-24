РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. Жителей подмосковного Подольска просят сообщать о неисправностях в смотровых колодцах в «Водоканал», сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Основным назначением смотровых колодцев, смонтированных на наружных инженерных сетях, является возможность проверки состояния и ремонта систем водопровода и канализации.

Обслуживанием колодцев занимается МУП «Водоканал». Необходимость в ремонте определяется по результатам обследования сетей водоснабжения и водоотведения, а также по заявкам от жителей города, поступившим в диспетчерскую службу и на портал «Добродел».

Горожане могут сообщить о неисправностях в диспетчерскую службу «Водоканала» по телефону: 8 (496) 754-00-53.