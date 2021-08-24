РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. Проект пристройки на 400 мест к школе в деревне Марусино городского округа Люберцы внесли в реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя России. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Еще 3 проекта образовательных учреждений Московской области - школы на 550 мест в Дмитровском округе и двух пристроек - на 550 мест в Пушкинском округе и на 400 мест в деревне Марусино в Люберцах - включены в реестр проектов повторного применения Минстроя России. Все объекты подходят для возведения в условиях сложившейся городской застройки, они полностью соответствуют критериям экономической эффективности и рекомендованы к использованию по всей стране.

Повторное применение проектов позволяет экономить бюджетные средства и возводить проверенные объекты по реализованным успешным техническим решениям.

В федеральный реестр экономически эффективной проектной документации от Подмосковья включено 45 проектов бюджетного строительства.