РИАМО - 24 авг. Во время проведения работ на кровле многоквартирного дома на улице 800-летия Москвы произошел обрыв троса строительного подъемника. Один из рабочих сорвался вниз и погиб, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Как выяснилось, мужчина упал на козырек подъезда. По данному факту прокуратура проводит проверку.

На месте происшествия в настоящее время находится первый заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Сергей Турчин.