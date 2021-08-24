РИАМО - 24 авг. В Дмитровском округе мужчину 1985 года рождения госпитализировали с ножевым ранением, которое нанесла его супруга, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел в деревне Клюшниково на Вишневой улице. Женщину 1983 года рождения задержали. Преступление произошло в ходе внезапной ссоры: жена ударила мужа ножом в грудную клетку.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Женщину поместили под подписку о невыезде.