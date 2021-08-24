РИАМО - 24 авг. Министерство благоустройства Московской области совместно с дирекциями региональных парков представит стенд «Парки Подмосковья» на Международной выставке-конференции ParkSeason Expo. Она пройдет 25 и 26 августа в «Экспоцентре», сообщает пресс-служба министерства.

Площадкой мероприятия, посвященного созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств, станет павильон №3 центрального выставочного комплекса.

«Губернатор Андрей Юрьевич (Воробьев – ред.) уделяет большое внимание развитию парков. Мы ежегодно создаем новые и благоустраиваем существующие парки культуры и отдыха. В настоящее время в Московской области расположено 177 парков культуры и отдыха, из них: 143 городских парка, 34 лесопарка», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Выставку посетят 75 директоров и заместителей из парков региона, а также глав и заместителей муниципалитетов региона. Они примут участие в деловой программе и работе на стенде.

«Международная выставка ParkSeason Expo – хорошее подспорье для развития наших парков, их популяризации, уникальная возможность обмена опытом по благоустройству и управлению парковыми территориями. Мероприятие является важным событием, направленным на развитие парковой индустрии», – отметил Хайкин.

В деловой программе планируются выступления ведущих российских и зарубежных экспертов, а среди слушателей и спикеров буду представители городских и областных администраций, руководители министерств и департаментов, директора парков и отраслевых учреждений, урбанисты и архитекторы.

Участники мероприятия поделятся достижениями, расскажут о создании центров притяжения для гостей и местных жителей, поговорят о благоустройстве, озеленении, уборке общественных пространств, обустройстве современной системы освещения. Также будет обсуждаться создание зон для детских игр и спортивных занятий.

Организатором выставки стала Ассоциация парков России при поддержке Совета федерации РФ, а также Минстроя, Минкульта, Минпромторга России, Мосприроды и всемирной организации World Urban Parks.

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