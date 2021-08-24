РИАМО - 24 авг. Требований об обязательном ношении масок школьными учителями нет в федеральном санитарном законодательстве, сообщает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках.

«Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет», – заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Введения жестких ограничений в московских школах к 1 сентября из-за ситуации с коронавирусом власти не планируют.

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