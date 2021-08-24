РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. Догазификацию двух населенных пунктов проводят в настоящее время в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители округа подали 57 заявок на участие в программе социальной газификации, в том числе они заключили 11 комплексных договоров. По состоянию на 24 августа выполнено подключение и пущен газ по 5 заявкам. В работе - догазификация деревень Жилино-1 и Часовня.

На территории Люберец 8 571 газифицированный дом и 830 - негазифицированных. Мероприятия по догазификации населенных пунктов выполняются на основании договоров о подключении без взимания средств жителей на строительство газопроводов до границ земельных участков.

До декабря 2022 года в округе планируется догазифицировать 19 населенных пунктов.