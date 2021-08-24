РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. В городском округе Люберцы к 1 сентября откроют 3 школы на 3,7 тыс. мест, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«1 сентября текущего года в городском округе Люберцы вводятся в эксплуатацию 3 школы на 3,7 тыс. мест: в ЖК «Томилино Парк» на 1,1 тыс. мест, в ЖК «Люберецкий» на 1,5 тыс. мест и в ЖК «Самолет-Зенино» на 1,1 тыс. мест. К новому учебному году они полностью готовы», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в рамках подготовки к 1 сентября межведомственной комиссией городского округа проинспектировано 100% учреждений образования – это 145 зданий.

«Особое внимание уделили проверке паспортов безопасности и антитеррористической защищенности объектов, организации пропускного и противопожарного режимов», – добавил Ружицкий.

Совместно с сотрудниками ОГИБДД МУ МВД «Люберецкое» проверены подъездные пути и подходы ко всем образовательным организациям. В плановом режиме вблизи образовательных учреждений устанавливаются необходимые знаки дорожного движения, искусственные неровности, наносится дорожная разметка.