РИАМО - 24 авг. Специалисты «Мособлгаза» бесплатно подведут трубы к участкам 3,8 тыс. жителей Истры по программе социальной газификации, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется по поручению президента РФ. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.

В данный момент строительство идет в 121 населенном пункте муниципалитета. Деревня Ламоново и село Рождествено уже догазифицированы.

Как отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин, местные жители стали проявлять больший интерес к газификации, поэтому тут открылся офис социальной газификации. Он в регионе уже 6-й по счету.

Если населенный пункт вошел в программу социальной газификации на 2022 год, заключить договор на подведение газа в дом можно уже сейчас.