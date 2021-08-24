РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 авг. Ремонт подстанции скорой медицинской помощи планируют завершить в городском округе Мытищи до конца года, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Работы выполнятся в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

«В условиях борьбы с пандемией коронавируса значительно увеличилась нагрузка на работников скорой медицинской помощи. Очень важно, чтобы медики могли работать в комфортных условиях. Ремонт мытищинской подстанции скорой помощи – необходимая работа. Планируется, что ее завершат до конца 2021 года», - сказал депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

К работам на подстанции уже приступили. На эти работы выделено более 10 миллионов рублей из регионального бюджета. До конца года там отремонтируют кровлю, фасад, отмостки, крыльцо, заменят водосточные системы. Ранее в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» отремонтировали детское и взрослое инфекционные отделения Мытищинской городской клинической больницы.