РИАМО - 24 авг. Эпидемиологическая ситуация в столице позволяет начать новый учебный год в школах в офлайн-режиме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Надеюсь, что онлайн-образование нам не понадобится, по крайней мере мы точно будем делать все, чтобы не понадобилось, чтобы школы нормально функционировали, все заинтересованы в этом», — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Между тем, чтобы не допустить распространение коронавируса, в учебных заведениях города продолжат выполнять определенные санитарные требования.

Так, на входах в школы ученикам продолжать измерять температуру тела. Также учащиеся будут распределены на потоки, чтобы не пересекаться. Кроме того, в учебных заведениях будут проводить генеральные уборки и дополнительно дезинфицировать помещения.

Еще градоначальник предложил перевести требование об обязательном ношении масок для учителей во время урока из обязательного в рекомендательный характер.

Также мэр в ходе августовского педагогического совета сообщил, что новый учебный год должен стать новым этапом в развитии московского образования.