РИАМО - 24 авг. 12-летняя Ярослава Белоглазова вошла в шорт-лист номинации «Блогер года» конкурса «Ревизор-2021» наравне с другими участниками, сообщила директор департамента «Прикладная литература и межиздательские проекты» АСТ Евгения Журавлева.

Конкурс «Ревизор» проводится с 2012 года. В его рамках выявляют лучшие проекты и инициативы в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела в стране.

«Этой маленькой девочке всего 12 лет, и она не только профессиональный читатель, но и обозреватель, и критик. Она вещает на площадке Instagram, и ее голос обращен к детям ее же возраста. Ярослава придумала, что с ее площадки будет звучать голос и постарше. Там ее мама ведет рубрику «Мама советует», — сказала Журавлева.

Она добавила, что младшая сестра Белоглазовой тоже ведет свою рубрику, она называется «Аришкины книжки». Она делает обзоры на классическую и современную литературу.

В шорт-лист также вошел блогер Егор Аполлонов со своим проектом «Хемингуэй позвонит», он запустился в 2019 году.

«Много писателей было на страницах проекта, это и Ольга Славникова, Марина Степнова и многие другие. Площадка проекта — Telegram и сайт. Доля публикаций о книгах и литературе – 100%», — рассказала Журавлева.

Блогер Анна Миллер, которая также вошла в шорт-лист номинации, публикуется на своей площадке в Instagram. Ее аудитория насчитывает около 13 тыс. подписчиков. Она участвует в различных проектах и дает рекомендации по литературе.