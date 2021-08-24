РИАМО - 24 авг. Московское областное УФАС России внесло ООО «Дорожная ремонтно-строительная компания «НИКА» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта с заказчиком в округе Пушкинский, сообщает пресс-служба ведомства.

Муниципальное учреждение «Черкизово» заключило с фирмой контракт на поставку дорожных знаков со стойками. Однако компания нарушила условия договора, вследствие чего он был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.

Комиссия подмосковного УФАС рассмотрела данную ситуацию и учла тот факт, что компания не представила документы, подтверждающие устранение допущенных нарушений. В связи с этим подрядчика включили в реестр недобросовестных.