РИАМО - 24 авг. Московский Музей Победы 28 августа присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь кино», сообщает пресс служба музея.

Для посетителей состоятся бесплатные показы художественных и документальных фильмов, встречи с актерами и режиссерами, лекции, мастер-классы и концерт.

Гости музея увидят легендарные фильмы о войне, ставшие классикой советского кинематографа, – «Баллада о солдате» Григория Чухрая, «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова и «Двадцать дней без войны» Алексея Германа.

После кинопоказов состоятся лекции писателя Ксении Голубович и кинорежиссера Артура Аристакисяна. Спикеры расскажут о теме Великой Отечественной войны в российском и советском кинематографе.

Также для гостей музея проведут встречу с исполнительницей главной роли в художественном фильме «Зоя» Анастасией Мишиной и другими участниками съемочной группы.

В рамках программы дополнительно состоятся мастер-классы по актерскому и режиссерскому мастерству, а также концерт песен и стихов военных лет.

Все мероприятия пройдут с соблюдением действующих санитарных мер. Гостям потребуется надевать маски в помещениях и держать социальную дистанцию.

Всероссийская ежегодная акция «Ночь кино» проводится Минкультуры РФ совместно с Фондом кино и порталом «Культура.РФ». В рамках акции любым желающим гражданам предлагается бесплатный просмотр известных фильмов на различных площадках, лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с людьми из кинематографа.