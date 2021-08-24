РИАМО - 24 авг. Постоянный литературный обозреватель Lenta.ru Наталья Кочеткова, критик и главный редактор журнала «Прочтение» Полина Бояркина и книжный обозреватель журнала Esquire Максим Мамлыга вошли в шорт-лист на звание «Журналист года» конкурса «Ревизор-2021», сообщила директор департамента «Прикладная литература и межиздательские проекты» АСТ Евгения Журавлева.

«Надо заметить, что за время своей работы Наталья сделала интервью почти со всеми значимыми отечественными писателями и большим количеством зарубежных. Среди них и Виктор Пелевин, и Владимир Сорокин, Станислав Лем», — сказала Журавлева.

Она добавила, что Кочеткова ведет несколько программ на детском радио. Обе они нацелены на привлечение молодой аудитории к чтению.

Следующим номинантом стала Полина Бояркина. Журнал «Прочтение», главным редактором которого она является, существует с 2006 года.

«Хочется отметить уникальную рубрику этого журнала под названием «География». В рамках этой рубрики пытаются искать малые имена, которые могут стать частью большой литературы. В частности, в журнале около 12 тыс. статей и несколько тысяч авторов», — уточнила Журавлева.

Также номинантом стал книжный обозреватель журнала Esquire Максим Мамлыга. Он главный редактор газеты «Книги у моря». Это издание появилось в разгар пандемии коронавируса в 2020 году.

«Газета была выпущена тиражом в 10 тыс. экземпляров и сумела завоевать сердца большого количества читателей, так как сразу же опубликовали различные эссе и интервью со знаковыми фамилиями, среди которых Леонид Юзефович, Линор Горалик и многие другие», — рассказала Журавлева.

Она добавила, что специальным дипломом жюри конкурса наградило шеф-редактора портала «Год литературы» Михаила Визеля.

Конкурс «Ревизор» проводится с 2012 года. В его рамках выявляют лучшие проекты и инициативы в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела в стране.