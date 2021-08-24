РИАМО - 24 авг. Врач-аллерголог, детский иммунолог Екатерина Коротеева рассказала, что такой недуг, как поллиноз или сезонная астма проявляется после длительного контакта с пыльцой различных видов растений у восприимчивых к ним людей, сообщает Nation News.

По словам врача, сам пациент самостоятельно далеко не всегда может понять, что у него есть аллергические проблемы. Насторожиться нужно, если признаки ОРВИ не проходят, а через 7-14 дней симптомы усиливаются.

Также признаком аллергии является тот факт, что в помещении указанные симптомы пропадают, а на улице усиливаются. В этом случае нужно заподозрить поллиноз.

«И, если назначенное противоаллергическое лечение на 3-5 день значительно улучшает состояние пациента, диагноз аллергии на пыльцу растений не вызывает сомнений», - отметила Коротеева.

Врач рассказала, что для облегчения этого недуга есть различные профилактические мероприятия.

«Можно устраивать выезды в сезон цветения в другую климатическую зону, лучше с морским климатом. Если это невозможно, то для прогулок лучше предпочесть вечернее время, не гулять в сухую, ветреную погоду, после обильного дождя», - добавила медик.

Кроме того, находясь на природе, нужно пользоваться защитными средствами. А после прогулки надо принять душ и переодеться.