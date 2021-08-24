РИАМО - 24 авг. В рамках фестиваль «Сыр.Пир.Мир» подмосковным фермерам расскажут о действующих мерах поддержки. Кроме того, аграриям продемонстрируют новые меры помощи, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр.Пир.Мир» стартует 26 августа. Мероприятие пройдет в деревне Дубровское городского округа Истра. Закрытие состоится 29 августа. На фестивале можно будет увидеть продукцию свыше 140 фермеров из 35 муниципалитетов региона. Также они смогут пообщаться между собой и задать интересующие вопросы.

«Какие, в частности, суммы, виды и формы субсидий есть в рамках государственной поддержки в этом году, как получить реальную региональную поддержку для предприятия или открыть свою ферму», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Глава ведомства расскажет, сколько уже выплатили субсидий на развитие фермерских хозяйств Московской области. А также проинформирует фермеров о том, сколько субсидий еще планируют выплатить.

Также министр расскажет о видах и размерах грантов для фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Подмосковья. А еще отметит наиболее эффективные и востребованные меры поддержки в области.

«Помимо поддержки действующих хозяйств, наша цель – способствовать созданию новых финансово устойчивых и рентабельных КФХ. Только в прошлом году в Подмосковье в рамках полученных 11 грантов для начинающих фермеров и 14 грантов «Агростартап» было создано 20 фермерских хозяйств», - добавил глава Минсельхозпрода.

Он напомнил, что господдержка не только придает качественный импульс фермерскому движению, в регионе создаются новые рабочие места, появляются новые бренды качественной фермерской продукции, востребованной на рынке.