РИАМО - 24 авг. В рамках фестиваль «Сыр.Пир.Мир» подмосковным фермерам расскажут о действующих мерах поддержки. Кроме того, аграриям продемонстрируют новые меры помощи, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр.Пир.Мир» стартует 26 августа. Мероприятие пройдет в деревне Дубровское городского округа Истра. Закрытие состоится 29 августа. На фестивале можно будет увидеть продукцию свыше 140 фермеров из 35 муниципалитетов региона. Также они смогут пообщаться между собой и задать интересующие вопросы.
Глава ведомства расскажет, сколько уже выплатили субсидий на развитие фермерских хозяйств Московской области. А также проинформирует фермеров о том, сколько субсидий еще планируют выплатить.
Также министр расскажет о видах и размерах грантов для фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Подмосковья. А еще отметит наиболее эффективные и востребованные меры поддержки в области.
Он напомнил, что господдержка не только придает качественный импульс фермерскому движению, в регионе создаются новые рабочие места, появляются новые бренды качественной фермерской продукции, востребованной на рынке.
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