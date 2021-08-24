РИАМО - 24 авг. КТ-диагностика станет доступнее для жителей Раменского округа, новый томограф поступил в местную больницу, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Благодаря этой технике можно будет проводить мультипланарную 3D-реконструкцию с оптимальной лучевой нагрузкой. После процедуры ее результат появится на мониторе и сохранится на сервере.

В комплекте с томографом идет болюсный шприц-инжектор для внутривенного введения контрастирующего вещества для изучения патологии сосудов, органов и систем организма.

По словам зампреда правительства региона - министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, многие жители округа прикреплены к местным медучреждениям. Чтобы сделать исследования доступнее, закупка оборудования продолжается.

«Медицинская помощь должна быть доступной и качественной для каждого, кто в ней нуждается», - считает Стригункова.

В местной больнице открыты круглосуточное отделение компьютерной томографии, где работают 2 аппарата: один задействован для диагностики коронавируса, другой – для пациентов амбулаторного звена и стационара хирургии.

«С того момента, как врач выписал направление и до проведенного исследования прошло всего пару дней, что очень удобно», - рассказала пациентка Раменской больницы Елена Можаева.