РИАМО - 24 авг. Во вторник в Сергиевом Посаде презентуют будущий памятник автору русской матрешки Василию Звездочкину. Монумент установят в городе в 2022 году, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Место размещения памятника выбрано не случайно. Здесь с 1905 года и работал мастер.

Монумент сделают интерактивным. Он будет изображать токаря, схожего внешне со Звездочкиным, который на станке делает матрешку. Колесо токарного станка можно будет покрутить.

Создаст памятник скульптор Сергей Сережин. Его мастерская также расположена в Сергиевом Посаде.

Открытие памятника Звездочкину приурочат к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов.