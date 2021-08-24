РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. На 24 августа в городском округе Люберцы 1898 личных подсобных хозяйств приняли участие в сельскохозяйственной микропереписи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это почти 96% от общего количества в округе. Также переписчики обошли порядка 73% СНТ. На территории округа работают 4 переписчика.

Собираемые данные будут полностью обезличенными. Информация в переписных листах не позволит идентифицировать участника. Количество вопросов по сравнению с предыдущей переписью сократилось: среднее время заполнения переписного листа на планшете составит 10-15 минут.

Микроперепись 2021 года входит в программу Всемирной сельскохозяйственной переписи ООН. Она завершится 30 августа.