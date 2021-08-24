РИАМО - 24 авг. Богородский путепровод, проходящий над путями МЦК и Северо-Восточной хордой, открыли в столице после реконструкции, передает «Интерфакс».

По словам главы департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, протяженность двухполосного путепровода составляет 311 м. Он связывает районы Богородское и Метрогородок.

«Запуск движения по путепроводу позволит значительно увеличить пропускную способность Открытого шоссе, улицы Краснобогатырской, 5-го проезда Подбельского и смежного участка Северо-Восточной хорды», – сказал Загрутдинов.

Ранее Загрутдинов сообщал, что строительство Северо-Восточной хорды планируют завершить до конца 2022 года.