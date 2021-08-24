РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 авг. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям возбудило административное дело по факту засыпки водных объектов в городском округе Котельники. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Расследование ведется по материалам, направленным из Минэкологии Московской области.
Он пояснил, что, поскольку Люберка протекает по территориям двух регионов и подлежит федеральному надзору, материалы направлены в Росприроднадзор, где проведут расследование. Предварительно виновник уже установлен.
Река Люберка, правый приток Пехорки, протекает в городских округах Люберцы и Котельники, а также в Юго-Восточном административном округе Москвы. Почти везде она заключена в подземные коллекторы, и только в Котельниках сохранилась в открытом течении.
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