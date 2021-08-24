РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 авг. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям возбудило административное дело по факту засыпки водных объектов в городском округе Котельники. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Расследование ведется по материалам, направленным из Минэкологии Московской области.

«В министерство поступило сообщение о том, что в ходе строительных работ засыпаются мелководные водоемы, образованные рекой Люберкой. В ходе проверки факты подтвердились. Установлено, что здесь работают две строительных компании: одна возводит жилье, а вторая ведет работы по благоустройству набережной водохранилища. На участке последней как раз выявлен факт засыпки водоемов с применением тяжелой техники», - сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он пояснил, что, поскольку Люберка протекает по территориям двух регионов и подлежит федеральному надзору, материалы направлены в Росприроднадзор, где проведут расследование. Предварительно виновник уже установлен.

Река Люберка, правый приток Пехорки, протекает в городских округах Люберцы и Котельники, а также в Юго-Восточном административном округе Москвы. Почти везде она заключена в подземные коллекторы, и только в Котельниках сохранилась в открытом течении.