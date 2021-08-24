РИАМО - 24 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что детские сады столицы начнут принимать малышей с 2 лет и 2 месяцев, сообщает Федеральное агентство новостей.

С июня 2019 года действовал минимальный возраст в 2 года и 4 месяца. В этом возрасте детей принимали в детсадах нескольких районов Москвы. Теперь этот возраст снижен.

«Мы продолжаем делать много в плане развития и материальной базы, строить школы», — отметил Собянин.

На своей странице в «ВКонтакте» градоначальник уточнил, что с 1 сентября в 110 районах Москвы начнут принимать малышей в детсад с 2 лет и 2 месяцев. Власти города в будущем планируют, чтобы такая возможность была во всех районах.

Ранее мэр Москвы рекомендовал отменить ношение масок для столичных учителей во время проведения уроков, так как свыше 80% преподавателей уже привились от Covid-19.